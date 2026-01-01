Vinicius Jr au PSG, c’est confirmé !

Pierrick Levallet

Et si le PSG faisait une petite exception sur le mercato l’été prochain ? Le club de la capitale ne recrute plus vraiment de stars ces derniers temps. Mais les Rouge-et-Bleu n’ont toujours pas digéré le départ libre de Kylian Mbappé au Real Madrid. Les champions d’Europe 2025 pourraient donc chercher à se venger des Merengue avec un certain Vinicius Jr.

Vinicius Jr sur le départ au Real Madrid ? Le contrat de l’international auriverde expire en juin 2027. Et pour le moment, les négociations sont au point mort. Un départ l’été prochain ne serait donc pas à exclure pour éviter un transfert libre une fois son engagement arrivé à son terme. Et de ce fait, Vinicius Jr a plusieurs fois été évoqué dans le viseur du PSG.