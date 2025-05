«Nul à ch*er» : Le coup de génie de l’OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été dernier, après la fermeture du mercato estival, l'OL a bouclé l'arrivée de Jordan Veretout en qualité de joker. Un joueur sur lequel ne comptait plus Roberto De Zerbi qui a ainsi accepté de le céder. Un transfert qui a surpris compte tenu du fait que le milieu de terrain semblait avoir sa place à l'OM, mais finalement les Lyonnais sont déjà à bout avec Veretout, ce qui laisse penser que les Marseillais ont finalement réalisé une très belle affaire.

Le 4 septembre dernier, alors que le mercato estival avait déjà fermé ses portes, l'OL était toujours à la recherche d'un milieu de terrain et a décidé d'enrôler Jordan Veretout recruté en qualité de joker pour 4M€ et 3M€ de bonus. Roberto De Zerbi n'en voulait plus et son choix a été critiqué. Mais alors que l'OM a enrôlé Adrien Rabiot à sa place, les Marseillais peuvent se satisfaire ce mouvement d'autant plus que Veretout fait craquer les supporters lyonnais à commencer par l’influenceur Serious Charly, le fan de l'OL le plus suivi.

Veretout fait craquer les Lyonnais

« C’est vraiment une fraude, je suis désolé, d’habitude j’essaie d’être mesuré, mais c’est pas possible quoi. Ce n’est pas possible, Jordan Veretout c’est une catastrophe », lâche-t-il sur sa chaîne Twitch après la défaite de l'OL contre l'AS Monaco (0-2) avant d'en rajouter une couche.

«C’est vraiment une fraude»

« C’est un mec qu’on a recruté le 4 septembre en se disant “ouah super, le joker !” Vite, vite, Jordan Veretout, grosse expérience à l’OM, super joueur, ça va être le meilleur de nos milieux de terrain… même moi j’ai fini par y croire quand on m’a dit ça mais là c’est plus possible », ajoute Serious Charly. Autrement dit, l'OM a probablement réalisé un énorme coup en se séparant de Jordan Veretout dont le départ avait été compensé par Adrien Rabiot.