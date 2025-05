Cristiano Ronaldo : Le rendez-vous raté après l’OM

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Rudi Garcia, ancien entraîneur de l'OM, a partagé ses regrets concernant une opportunité manquée de diriger Manchester United en 2021, ce qui lui aurait permis de collaborer avec Cristiano Ronaldo. Alors que les deux hommes ont travaillé ensemble en Arabie saoudite, le Français estime qu’ils auraient pu faire « du très bon boulot » chez les Red Devils.

Passé par le LOSC, l’OM mais également l’OL en Ligue 1, Rudi Garcia a pris la tête de la sélection belge en janvier dernier, un nouveau défi pour le technicien français de 61 ans, qui avait également officié quelques mois auparavant en Arabie saoudite, du côté d’Al-Nassr. Là-bas, Rudi Garcia a pu collaborer avec Cristiano Ronaldo.

Rudi Garcia avec Cristiano Ronaldo en Arabie saoudite

L’ancien de l’OM a toujours tenu des propos élogieux à l’égard du quintuple Ballon d’Or, filant en Arabie saoudite après avoir échoué à relancer Manchester United, les relations étant notamment électriques avec l’entraîneur de l’époque, Ralf Rangnick. Interrogé par Le Parisien, Rudi Garcia a confirmé qu’il avait été proche de rejoindre les Red Devils en 2021, de quoi lui laisser quelques regrets.

« A Manchester United, on aurait fait du très bon boulot avec Cristiano Ronaldo »

« Avec Manchester United, notamment, on est allé assez loin dans les discussions. On a eu trois rencontres. J‘étais en finale avec Ralf Rangnick à l’automne 2021 et le choix du board s‘est porté sur ce dernier. C’est dommage car ça m’aurait donné l’occasion de travailler avec Cristiano Ronaldo, confie Rudi Garcia. Il était de retour à MU et ça ne se passait pas très bien. Je vais manquer d‘humilité, mais on aurait fait du très bon boulot tous les deux. J’en suis sûr ».