Cristiano Ronaldo : La rupture surprise à cause de l’OM ?

Pierrick Levallet

L’OM a prévu un mercato particulièrement mouvementé cet été. Avec la qualification en Ligue des champions, les dirigeants marseillais veulent offrir un effectif de qualité à Roberto De Zerbi. Le club phocéen ciblerait ainsi des joueurs comme Aymeric Laporte, dont la rupture avec Al-Nassr - l’équipe de Cristiano Ronaldo - a été soudaine.

L’OM va de nouveau se montrer très actif sur le mercato cet été. Avec la qualification acquise en Ligue des champions pour la saison prochaine, le club phocéen voudrait offrir des renforts de choix à Roberto De Zerbi. Dans cette optique, les dirigeants marseillais auraient déjà exploré quelques pistes sur le marché des transferts.

Aymeric Laporte en route pour l'OM ?

Parmi les noms évoqués ces derniers jours, on peut retrouver le nom d’Aymeric Laporte. Sous contrat jusqu’en juin 2026 avec Al-Nassr, l’international espagnol serait tombé d’accord avec le club saoudien pour sa rupture de contrat. Cette décision aurait toutefois de quoi surprendre au sein de l’effectif dirigé par Stefano Pioli.

La rupture avec Al-Nassr a été soudaine !

Comme le rapporte AS, Aymeric Laporte était en effet un élément important d’Al-Nassr jusqu’à il y a quelques jours. C’est pourquoi sa rupture avec le club de Cristiano Ronaldo est surprenante. L’intérêt porté par l’OM serait possiblement ce qui a engendré cette situation. La relation entre le défenseur de 30 ans et Stefano Pioli pourrait aussi avoir un lien, cette dernière n’étant plus ce qu’elle était. Aymeric Laporte devrait donc finalement quitter Al-Nassr un an plus tôt que prévu.