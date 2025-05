OM : Une catastrophe annoncée par Riolo ?

Axel Cornic

La première saison de Roberto De Zerbi est couronnée de succès, avec l’Olympique de Marseille qui a assuré sa qualification pour la Ligue des Champions. Ça ne s’est toutefois pas fait sans tensions, avec l’entraîneur phocéen qui a souvent semblé au bord de la rupture… ce qui pourrait n’annoncer rien de bon pour l’avenir !

La saison marseillais n’a pas été un long fleuve tranquille. Les polémiques ont été nombreuses et on ne compte plus les coups de gueules de Roberto De Zerbi en conférence de presse, ni d’ailleurs l’énorme feuilleton autour de l’arbitrage qui a valu deux longues suspensions à Pablo Longoria et Medhi Benatia. Et si ça s’est finalement bien terminé avec une qualification en Ligue des Champions, l’OM devrait en tirer quelques leçons…

« Il va vite falloir qu’il s’habitue à ça, sinon il va être en burn-out »

Dans l’After Foot de ce lundi soir, Daniel Riolo s’est notamment questionné sur cette sorte de fragilité marseillaise, surtout en ce qui concerne De Zerbi. « Certes, c’est sa première expérience dans un club surexposé, mais il va vite falloir qu’il s’habitue à ça, sinon il va être en burn-out » a expliqué le journaliste et éditorialiste de RMC Sport, au sujet du coach de l’OM.

« J’ai envie de lui dire ‘va prendre des vacances, va te reposer’, parce que ça va bouger la saison prochaine »

« La façon dont il communique sur cette fin de saison, j’ai envie de lui dire ‘va prendre des vacances, va te reposer’, parce que ça va bouger la saison prochaine » a poursuivi Daniel Riolo, lançant un avertissement à l’OM et à Roberto De Zerbi. « Avec deux matchs par semaine, les critiques qui vont tomber quand ça se passera pas bien, eh, prépares toi quand même, parce que là si vous êtes en état d’ébullition alors que vous êtes deuxièmes... ».