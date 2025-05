OM - De Zerbi : Le clash en direct !

Axel Cornic

A une journée de la fin de la saison en Ligue 1, l’Olympique de Marseille a déjà assuré une qualification en Ligue des Champions. C’était le grand objectif de cette première année de Roberto De Zerbi, mais visiblement au sein du club on semble plus soulagé qu’heureux, ce qui n’est pas vraiment compris.

C’est fait, la Ligue des Champions est de retour à Marseille ! Après une saison catastrophique, l’OM s’est totalement relancé avec la signature de Roberto De Zerbi, qui a nourri un énorme engouement. Pourtant, après avoir enfin atteint un objectif qui semblait plutôt à la portée, au sein du club marseillais on a choisi d’adopter une communication assez surprenante.

« Depuis samedi soir, je cherche à comprendre quelle est la stratégie de l’OM »

Dès la fin de la rencontre face au Havre samedi dernier (1-3), Roberto De Zerbi a parlé de miracle en cas de deuxième place. Et cette sortie du coach de l'OM n’a pas manqué de faire réagir, comme avec Daniel Riolo. « Derrière les cinq minutes d’explosion de joie suite à la qualification en Ligue des Champions, on a entamé à Marseille cette séquence de communication. Depuis samedi soir, je cherche à comprendre quelle est la stratégie de l’OM » s’est interrogé le journaliste et éditorialiste de RMC Sport.

« Je trouve qu’on a beaucoup plus critiqué le PSG »

« Quel est le message envoyé, à quoi ça peut bien servir, et surtout, est ce qu’il y a quelque part un grain de vérité derrière tout ça » a poursuivi Riolo, dans l’After Foot de ce lundi soir. « Qui a critiqué l’OM cette saison ? Quand ? De façon beaucoup plus exagérée, je trouve qu’on a beaucoup plus critiqué le PSG, alors que sur cette deuxième partie de saison ils sont en train de faire un truc historique. Mais l’OM, où est ce qu’ils peuvent monter une stratégie de comm du ‘Seul contre tous’ ».