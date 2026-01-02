Luis Enrique : Les deux offres que personne n'a vu venir au PSG !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Conseiller sportif du PSG qui a été honoré comme le meilleur directeur sportif de l'année 2025 aux Globe Soccer Awards, Luis Campos a pris la parole à l'occasion de cette Coupe d'Afrique des nations sur le développement du football africain. Walid Acherchour a saisi cette opportunité afin de lui soumettre deux options sur le marché qui seraient susceptible de faire craquer Luis Enrique.

Six trophées. Hormis la Coupe du monde des clubs que le PSG a raté en finale contre Chelsea en juillet dernier (0-3), l'équipe de Luis Enrique a remporté toutes les compétitions auxquelles elle a pris part. De la Ligue 1 à la Ligue des champions en passant par la Supercoupe d'Europe et la Coupe intercontinentale. Une année dorée pour le PSG qui a été célébré aux Globe Soccer Awards la semaine dernière.

Luis Campos parle du football africain Le meilleur directeur sportif de l'année a publié un post sur son compte X jeudi par le biais duquel il a évoqué le développement du football africain et l'accession des tout meilleurs dans les clubs comme c'est le cas avec Ibrahim Mbaye. « Je commence l’année 2026 en rendant hommage à tous les talents Africains (la CAN est en cours), car les conditions de leur développement sont souvent très difficiles. L’un d’eux porte déjà le maillot du PSG ».