OM : Devant les journalistes, un joueur annonce qu'il va jouer à Marseille !

Samedi soir, l'OM affronte le RC Lens au Stade Vélodrome pour le gros choc de cette 19e journée de Ligue 1 entre le leader et le troisième. Une rencontre pour laquelle le club phocéen pourra compter sur un nouveau joueur qui s'est lui-même annoncé pour ce choc à Marseille.

C'est désormais officiel, l'OM peut compter sur un nouveau renfort à savoir Quentin Timber qui débarque pour 4,5M€ en provenance de Feyenoord. Et lors de sa présentation officielle, le milieu de terrain néerlandais a d'ailleurs annoncé qu'il était déjà prêt à jouer contre le RC Lens ce samedi soir pour le choc de la 19e journée de Ligue 1.

Timber est déjà prêt ! « Je me sens bien. Je suis prêt physiquement et mentalement. Je sais qu’il y a des matchs importants qui arrivent et je veux être disponible pour aider l’équipe dès que possible (...) Je me suis entraîné pour la première fois hier. Comme je l’ai dit, l’accueil a été vraiment chaleureux de la part de mes coéquipiers. C’est une très bonne équipe. J’ai vu à l’entraînement que la qualité est très élevée, avec de très bons joueurs. Le coach m’a aussi parlé du fait qu’on a un gros match contre les premiers au classement, donc il faut qu’on gagne. Je suis prêt, je suis en forme et je suis prêt à aider l’équipe et à montrer de quoi je suis fait », confie-t-il en conférence de presse.