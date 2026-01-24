OM - De Zerbi et Manchester United : C'est confirmé !

Depuis l'annonce du départ de Ruben Amorim, le nom de Roberto De Zerbi circule avec insistance du côté de Manchester United. Et alors que les informations divergent à ce sujet, une nouvelle confirmation est tombée concernant l'entraîneur de l'OM.
L'avenir de Roberto De Zerbi est une thématique récurrente du côté de l'OM. Il faut dire que le technicien italien a multiplié les déclarations évasives au sujet de son futur à Marseille, dont la dernière qui date du début du mois lorsqu'il assurait qu'il liait son avenir à celui de Medhi Benatia.
De Zerbi, priorité de Manchester United ?
« C'est lui qui m'a amené ici. Je suis quelqu'un de fidèle et correct. Le jour où Benatia s'en ira, je m'en irai également. Je ne pense pas qu'il faisait référence au fait qu'il allait partir ou pas, ça, c'est quelque chose qu'il faut lui demander personnellement », confiait le coach de l'OM quelques jours après la défaite dans le Trophée des champions contre le PSG. Une sortie d'autant plus troublante qu'elle intervient dans un contexte où son nom circule du côté de Manchester United.
«Les informations liant MU à Roberto De Zerbi sont vraies»
En effet, alors que Michael Carrick assure l'intérim après le départ de Ruben Amorim, Manchester United cherche un nouveau coach pour la saison prochaine. Et le journaliste Ben Jacobs confirme que Roberto De Zerbi est une piste sérieuse. « On m’a confirmé que les informations liant MU à Roberto De Zerbi sont vraies. Manchester United va y aller très sérieusement avec lui », affirme-t-il dans le podcast The United Stand.