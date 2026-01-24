OM - De Zerbi et Manchester United : C'est confirmé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis l'annonce du départ de Ruben Amorim, le nom de Roberto De Zerbi circule avec insistance du côté de Manchester United. Et alors que les informations divergent à ce sujet, une nouvelle confirmation est tombée concernant l'entraîneur de l'OM.

L'avenir de Roberto De Zerbi est une thématique récurrente du côté de l'OM. Il faut dire que le technicien italien a multiplié les déclarations évasives au sujet de son futur à Marseille, dont la dernière qui date du début du mois lorsqu'il assurait qu'il liait son avenir à celui de Medhi Benatia.

De Zerbi, priorité de Manchester United ? « C'est lui qui m'a amené ici. Je suis quelqu'un de fidèle et correct. Le jour où Benatia s'en ira, je m'en irai également. Je ne pense pas qu'il faisait référence au fait qu'il allait partir ou pas, ça, c'est quelque chose qu'il faut lui demander personnellement », confiait le coach de l'OM quelques jours après la défaite dans le Trophée des champions contre le PSG. Une sortie d'autant plus troublante qu'elle intervient dans un contexte où son nom circule du côté de Manchester United.