Transfert à l’OM : «La meilleure chose à faire est de le laisser partir», il annonce la fin !

Ces derniers jours, il y a de l’animation dans la cité phocéenne. Après un début de mercato hivernal plutôt calme, les dirigeants de l’Olympique de Marseille ont passé la seconde avec le recrutement de Quinten Timber normalement. Une opération officialisée ce vendredi qui en cachait une autre dans laquelle l’OM fonde de grands espoirs.

Et si Arsenal faisait à nouveau un coup à la William Saliba ? L’international français a effectué une saison en prêt à l’OM en 2021/2022. Ses performances lui ont permis de devenir international français et lui ont ouvert en grand les portes de la défense centrale des Gunners à son retour. Une franche réussite aux yeux de Mikel Arteta qui entend bien réitérer cela avec Ethan Nwaneri.

«La dernière chose que nous voulons, c'est freiner son développement» Jeune milieu offensif anglais de 18 ans, Ethan Nwaneri s’est révélé aux yeux de la Premier League la saison dernière avant de voir la concurrence freiner sa progression depuis le début de l’exercice actuel. De quoi inciter Mikel Arteta, son entraîneur, à accepter de le céder en prêt de cinq mois sans option d’achat à l’OM. En conférence de presse ce vendredi, le coach espagnol a dévoilé les coulisses de cette opération avec le club phocéen. « Je pense que les jeunes joueurs talentueux que nous avons ont besoin de temps de jeu, et dans ce cas précis, Ethan n'en avait pas assez. La dernière chose que nous voulons, c'est freiner son développement, car c'est un joueur très talentueux qui vit et respire le football ; c'est toute sa vie. Après en avoir discuté avec lui, son père, son agent et le club, nous avons décidé que la meilleure chose à faire était de le laisser partir en prêt ».