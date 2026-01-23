10M€ : Le PSG veut éviter un clash à l’étranger !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Dans un premier temps, le PSG n’avait pas forcément prévu de recruter cet hiver. Cependant, le club parisien a vu une opportunité de marché, et pourrait prochainement boucler l’arrivée d’un grand talent du championnat espagnol. Si dans un premier temps, un montant de 6M€ était évoqué, l’opération pourrait se boucler autour des 10M€.

Le PSG pourrait se renforcer légèrement sur ce mercato hivernal. Si initialement, le club parisien ne pensait pas boucler la moindre arrivée sur ce mois de janvier, Luis Enrique a toujours affirmé être ouvert aux diverses opportunités de marché.

Le PSG fonce sur Dro Et il s’avère que le PSG en a trouvé une en la personne de Dro Fernandez. Tout juste âgé de 18 ans, le milieu offensif a décidé de quitter le FC Barcelone. Convaincu par le discours de Luis Enrique, l’Espagnol s’est mis d’accord pour rallier Paris, qui devait déclencher sa clause libératoire fixée à 6M€. Cependant, comme l’indique le Parisien, la fiscalité espagnole pose problème dans cette histoire.