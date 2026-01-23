10M€ : Le PSG veut éviter un clash à l’étranger !

Dans un premier temps, le PSG n’avait pas forcément prévu de recruter cet hiver. Cependant, le club parisien a vu une opportunité de marché, et pourrait prochainement boucler l’arrivée d’un grand talent du championnat espagnol. Si dans un premier temps, un montant de 6M€ était évoqué, l’opération pourrait se boucler autour des 10M€.
Le PSG pourrait se renforcer légèrement sur ce mercato hivernal. Si initialement, le club parisien ne pensait pas boucler la moindre arrivée sur ce mois de janvier, Luis Enrique a toujours affirmé être ouvert aux diverses opportunités de marché.
Le PSG fonce sur Dro
Et il s’avère que le PSG en a trouvé une en la personne de Dro Fernandez. Tout juste âgé de 18 ans, le milieu offensif a décidé de quitter le FC Barcelone. Convaincu par le discours de Luis Enrique, l’Espagnol s’est mis d’accord pour rallier Paris, qui devait déclencher sa clause libératoire fixée à 6M€. Cependant, comme l’indique le Parisien, la fiscalité espagnole pose problème dans cette histoire.
Le Barça pourrait réclamer 10M€
Ainsi, le PSG et le Barça tentent de se mettre d’accord autour d’une indemnité de transfert afin d’éviter de verser un montant de la clause libératoire aux impôts. Selon les sources évoquées par le Parisien, le club catalan réclame entre 8M€ et 10M€ pour céder son crack. Affaire à suivre...