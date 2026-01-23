PSG - Signature d’un Ballon d’Or : Discussions annoncées !

Pierrick Levallet

Le PSG pourrait peut-être signer un Ballon d’Or prochainement. Le club de la capitale a entamé les négociations avec ce dernier. Des discussions seraient même en cours entre le joueur et les dirigeants parisiens concernant les bases d’un éventuel contrat. Les Rouge-et-Bleu auraient même déjà fait une première offre dans ce dossier.

Et si le PSG signait un Ballon d’Or dans les prochains mois ? Cela pourrait être probable. Depuis quelques semaines maintenant, le club de la capitale négocie avec un joueur ayant remporté ce graal. Les Rouge-et-Bleu auraient en effet initié des négociations avec Ousmane Dembélé autour d’une éventuelle prolongation de contrat. Et les discussions seraient en cours.

«Les discussions sont en cours» « Il y a discussion, il y a eu une première offre, mais je n’ai jamais dit qu’elle avait été rejetée. Les discussions sont en cours et ça peut prendre du temps. Sur des négociations comme celles-ci, on n’est pas d’accord tout de suite » a ainsi révélé le journaliste Fabrice Hawkins au micro de l’After PSG sur YouTube.