PSG - Signature d’un Ballon d’Or : Discussions annoncées !

Le PSG pourrait peut-être signer un Ballon d’Or prochainement. Le club de la capitale a entamé les négociations avec ce dernier. Des discussions seraient même en cours entre le joueur et les dirigeants parisiens concernant les bases d’un éventuel contrat. Les Rouge-et-Bleu auraient même déjà fait une première offre dans ce dossier.
Et si le PSG signait un Ballon d’Or dans les prochains mois ? Cela pourrait être probable. Depuis quelques semaines maintenant, le club de la capitale négocie avec un joueur ayant remporté ce graal. Les Rouge-et-Bleu auraient en effet initié des négociations avec Ousmane Dembélé autour d’une éventuelle prolongation de contrat. Et les discussions seraient en cours.
«Les discussions sont en cours»
« Il y a discussion, il y a eu une première offre, mais je n’ai jamais dit qu’elle avait été rejetée. Les discussions sont en cours et ça peut prendre du temps. Sur des négociations comme celles-ci, on n’est pas d’accord tout de suite » a ainsi révélé le journaliste Fabrice Hawkins au micro de l’After PSG sur YouTube.
Le PSG n'est pas dans l'urgence avec Ousmane Dembélé
Reste maintenant à voir si le PSG et Ousmane Dembélé parviendront à trouver un accord cette extension de bail. Le contrat actuel de l’international français court jusqu’en juin 2028. Les champions d’Europe 2025 ne sont donc pas dans l’urgence pour le moment. Affaire à suivre...