Equipe de France : Deschamps a pris sa décision pour ce joueur du PSG

Alexis Brunet

Dans quelques mois débutera la Coupe du monde 2026 et certains joueurs du PSG devraient faire partie de la liste de Didier Deschamps. On devrait y retrouver Ousmane Dembélé sauf énorme surprise, mais le dernier Ballon d’or pourrait être accompagné également d’un jeune coéquipier. Le sélectionneur sait d’ailleurs précisément à quel poste il compte l’utiliser.

Après une victoire en 2018 et une finale en 2022, l’équipe de France fera logiquement partie des favoris pour la Coupe du monde 2026 qui aura lieu aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Didier Deschamps n’a pas encore dévoilé sa liste mais il y a fort à parier que plusieurs joueurs du PSG en feront partie.

L’évidence Dembélé Auteur d’une très bonne saison dernière et encore très important au PSG, Ousmane Dembélé devrait être présent lors de la Coupe du monde 2026, sauf énorme surprise. Le Ballon d'or pourrait être accompagné par deux autres attaquants parisiens, Bradley Barcola et Désiré Doué. Lucas Chevalier pourrait bien être le deuxième portier des Bleus et Lucas Hernandez postule également à une place, lui qui était déjà présent en 2018.