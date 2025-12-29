Transfert annoncé au PSG : Luis Enrique est déjà fou de lui !

Axel Cornic

Avec les prestations décevantes de Lucas Beraldo et de Illya Zabarnyi, le Paris Saint-Germain aurait pris la décision de recruter un nouveau défenseur central, surtout avec le possible départ du Brésilien. Une piste semble déjà se dessiner du côté du Portugal avec Ousmane Diomande, international ivoirien de 22 ans qui évolue actuellement au Sporting.

Si le recrutement de Willian Pacho a fait des merveilles on ne peut pas vraiment dire la même chose pour les autres. Beaucoup de spéculations fusent autour de Lucas Beraldo et de Illya Zabarnyi, qui pourraient bien voir leur situation changer au PSG avec l’arrivée d’un concurrent de taille.

Diomande au PSG A quelques jours du début du mercato hivernal, des nombreux noms de défenseur centraux sont liées au PSG, avec la presse allemande qui a notamment parlé d’Antonio Rüdiger. Mais Luis Campos semble plutôt privilégier la jeunesse et aurait trouvé un nouvel objectif au Portugal, avec Ousmane Diomande du Sporting.