N'Golo Kanté : Deux Marseillais attendent son transfert !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

N'Golo Kanté a quitté le football français en 2015 afin de rallier l'Angleterre. Et alors que son aventure de trois ans à Al-Ittihad touche à sa fin, il est question d'un retour dans l'hexagone pour le natif de Paris... au PFC ! Ce qui mettrait en joie deux joueurs marseillais du club de la capitale : Ilan Kebbal et Maxime Lopez.

Il n'a jamais représenté une équipe issue de région parisienne. Le natif de Paris qui a évolué pendant près de 10 ans à Suresnes avant de s'affirmer à l'US Boulogne et le SM Caen pourrait-il choisir le Paris FC après avoir recalé le PSG ces dernières années ? C'est l'une des rumeurs mercato pour l'année 2026 commentée par Antoine Arnault en personne, propriétaire du Paris FC.

«Il y a des joueurs comme ça que tu vas chercher à l'aéroport» De son côté, N'Golo Kanté arrive au terme de son contrat à Al-Ittihad qui prendra fin le 30 juin prochain. Pour Téléfoot, il a laissé la porte ouverte à une telle option au mois de novembre. Invité à s'exprimer sur le dossier Kanté en interview avec Raphaël Domenach accordée au média Carré, Ilan Kebbal est prêt à employer les grands moyens pour faciliter sa signature au PFC. « Franchement, qu'il vienne. Je l'accueille, je vais le chercher. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise. Il y a des joueurs comme ça que tu vas chercher à l'aéroport. On ne sait, on n'a jamais rien entendu (ndlr sur la rumeur), mais si on nous demande, bien sûr c'est une légende ».