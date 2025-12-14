N'Golo Kanté - Transfert à Paris : La discussion secrète !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ces derniers jours, Antoine Arnault a confirmé avoir eu des discussions avec N'Golo Kanté l'été dernier. Cependant, cette discussion aurait été privée puisqu'au sein du reste de la direction du Paris FC, peu seraient au courant des négociations avec le champion du monde 2018.

De retour en Ligue 1 à l'issue de la saison dernière, le Paris FC n'a pas chômé sur le mercato pour renforcer son effectif. Quasiment 60M€ ont été dépensés par le promu qui vit pourtant une saison compliquée. De quoi laisser des regrets au sujet de N'Golo Kanté. Il y a quelques jours, Antoine Arnault a confirmé avoir été en négociations avancées avec le champion du monde 2018.

Arnault confirme les discussions avec Kanté « Elle l'a été, vraiment. Cela ne s'est joué à pas grand-chose cet été. C'est dommage et j'étais triste qu'il ne vienne pas. Je crois que lui aussi voulait venir mais son club (Al-Ittihad, Arabie saoudite) ne l'a pas laissé partir. Nous respectons cela. C'est dommage parce qu'avec N'Golo dans cette équipe, cela aurait créé une dynamique supplémentaire et peut-être bien cinq 5 points de plus au classement. Bref, ce n'est plus d'actualité », confiait le propriétaire du PFC dans les colonnes de L'EQUIPE.