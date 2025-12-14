Transfert au PSG : Le pote de Dembélé va toucher le jackpot !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Grand pote d’Ousmane Dembélé et lui aussi issu d’Évreux, Dayot Upamecano est au centre de l’attention. En fin de contrat avec le Bayern Munich l’été prochain, le défenseur central intéresse plusieurs cadors européens. Le PSG serait d’ailleurs prêt à lui offrir un gros salaire afin d’obtenir sa signature en juin.

Toujours blessé, Ousmane Dembélé manque au PSG. Le numéro 10 se sent néanmoins très bien à Paris, et sa situation pourrait encore être plus améliorée avec la signature de l’un de ses grands amis. Enfant d’Évreux tout comme le Ballon d’Or 2025, Dayot Upamecano fait de l’œil au PSG.

Upamecano attise les convoitises Faisant désormais partie des meilleurs défenseurs centraux du monde, le taulier de 27 ans est dans toutes les discussions récemment. Et pour cause, son contrat expire en juin prochain avec le Bayern Munich. Si le club bavarois tente par tous les moyens de le prolonger, Dayot Upamecano attise les convoitises. A en croire les dernières révélations de Foot Mercato, l’international Français se serait même déjà mis d’accord avec le Real Madrid.