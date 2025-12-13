60M€ : Le PSG veut conclure un transfert historique !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Bien déterminé à renforcer son effectif au cours des prochaines fenêtres de mercato, le PSG pourrait faire ses affaires en Allemagne. En effet, le club parisien en pince pour le jeune Said El Mala, auteur d’une belle saison en Bundesliga. Le FC Cologne aimerait réaliser un transfert historique avec le transfert du crack de 19 ans.

Le PSG veut poursuivre sa lancée et construire son effectif par l’intermédiaire de jeunes joueurs prometteurs. Si dernièrement, le club parisien s’est essentiellement concentré sur la Ligue 1, les dirigeants pourraient désormais mettre le cap sur l’Allemagne.

Le PSG fonce sur El Mala Comme révélé par la presse allemande il y a plusieurs semaines, le PSG fait partie des clubs intéressés par la signature de Said El Mala. Âgé de 19 ans, l’attaquant réalise une excellente première partie de saison avec Cologne. Comme le confirme le journaliste Ekrem Konur, Paris est bel et bien sur les traces de l’international Espoir Allemand.