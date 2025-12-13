60M€ : Le PSG veut conclure un transfert historique !

Bien déterminé à renforcer son effectif au cours des prochaines fenêtres de mercato, le PSG pourrait faire ses affaires en Allemagne. En effet, le club parisien en pince pour le jeune Said El Mala, auteur d’une belle saison en Bundesliga. Le FC Cologne aimerait réaliser un transfert historique avec le transfert du crack de 19 ans.
Le PSG veut poursuivre sa lancée et construire son effectif par l’intermédiaire de jeunes joueurs prometteurs. Si dernièrement, le club parisien s’est essentiellement concentré sur la Ligue 1, les dirigeants pourraient désormais mettre le cap sur l’Allemagne.
Le PSG fonce sur El Mala
Comme révélé par la presse allemande il y a plusieurs semaines, le PSG fait partie des clubs intéressés par la signature de Said El Mala. Âgé de 19 ans, l’attaquant réalise une excellente première partie de saison avec Cologne. Comme le confirme le journaliste Ekrem Konur, Paris est bel et bien sur les traces de l’international Espoir Allemand.
Un transfert record pour Cologne ?
Surtout, Cologne sait qu’il sera difficile de conserver El Mala l’été prochain. Ainsi, le club allemand souhaiterait réaliser la plus grosse vente de son histoire avec son prodige, et a fixé son prix entre 50M€ et 60M€. Un départ pour cette somme constituerait la plus belle vente du club, qui jusque-là est détenue par le départ d’Anthony Modeste vers le Tianjin Quanjian en 2018 contre 29M€.