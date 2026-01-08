Nouvel entraîneur au PSG : Le coup de pression lâchée à une star !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ancien joueur du PSG, Luis Fernandez a fait quelques années plus tard son retour au sein du club de la capitale, cette fois comme entraîneur. C'est en 1994 qu'il avait été nommé pour la première fois sur le banc parisien. En poste précédemment à l'AS Cannes, Luis Fernandez avait été très clair à son arrivée, n'hésitant pas à mettre la pression sur Rai, alors star du PSG.

« Ce n'était pas parce que j'étais le numéro 10 du Brésil que ma place était assurée » Joueur du PSG de 1993 à 1999, Rai a raconté certains de ses souvenirs avec Luis Fernandez. C'est alors que le Brésilien a notamment révélé dans un entretien pour La Tribune Dimanche : « Luis Fernandez est né en Espagne, a grandi à Lyon, mais a tout connu avec le PSG, en tant que joueur puis comme entraîneur et a même joué pour le Matra Racing. Quand on pense à lui, on pense à Paris. Quand il est arrivé en tant qu'entraîneur en 1994, c'était après la Coupe du monde. Il avait beaucoup entendu parler de mes difficultés mais il ne me connaissait pas. Le premier jour, il m'avait dit que ce n'était pas parce que j'étais le numéro 10 du Brésil que ma place était assurée. C'était normal ».