OM : La nouvelle histoire d'amour à l'étranger !

Ce jeudi soir, l'OM va affronter le PSG au Jaber Al-Ahmad International Stadium, et ce, pour essayer de remporter le Trophée des Champions. Présent en conférence de presse d'avant-match ce mercredi après-midi, Leonardo Balerdi (26 ans) s'est prononcé sur le très bel accueil des Koweïtiens.
L'OM et le PSG vont se disputer le Trophée des Champions ce jeudi soir. En effet, la bande à Ousmane Dembélé va se frotter à celle de Mason Greenwood au Jaber Al-Ahmad International Stadium de Koweït City.
Balerdi annonce la couleur avant OM-PSG
Présent en conférence de presse d'avant-match ce mercredi après-midi, Leonardo Balerdi s'est prononcé sur l'accueil des Koweïtiens. A en croire le capitaine de l'OM, les joueurs et le staff de Roberto De Zerbi ont été reçus comme des rois.
«Tout le Koweït nous a accueillis avec beaucoup d'amour»
« Tout le Koweït nous a accueillis avec beaucoup d'amour, on est très bien reçu ici. Je souhaite que les supporters soient derrière nous. Que ceux qui seront là au stade aussi », a confié Leonardo Balerdi, défenseur central de l'OM. Reste à savoir si le club présidé par Pablo Longoria viendra à bout de celui de Nasser Al-Khelaïfi. Dans un tel scénario, le club phocéen remporterait son tout premier titre depuis le rachat de Frank McCourt et le lancement de son « OM Champions' Project ».