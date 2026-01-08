OM : La nouvelle histoire d'amour à l'étranger !

Amadou Diawara

Ce jeudi soir, l'OM va affronter le PSG au Jaber Al-Ahmad International Stadium, et ce, pour essayer de remporter le Trophée des Champions. Présent en conférence de presse d'avant-match ce mercredi après-midi, Leonardo Balerdi (26 ans) s'est prononcé sur le très bel accueil des Koweïtiens.

L'OM et le PSG vont se disputer le Trophée des Champions ce jeudi soir. En effet, la bande à Ousmane Dembélé va se frotter à celle de Mason Greenwood au Jaber Al-Ahmad International Stadium de Koweït City.

Balerdi annonce la couleur avant OM-PSG Présent en conférence de presse d'avant-match ce mercredi après-midi, Leonardo Balerdi s'est prononcé sur l'accueil des Koweïtiens. A en croire le capitaine de l'OM, les joueurs et le staff de Roberto De Zerbi ont été reçus comme des rois.