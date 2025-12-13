PSG - 5M€ : La promesse pour le successeur de Chevalier !

Axel Cornic

Lors du mercato estival, le Paris Saint-Germain n’a que très peu recruté. Il y a pourtant eu un changement de taille, puisque Gianluigi Donnarumma a été poussé vers la sortie à un an de la fin de son contrat, avec les dirigeants parisiens qui ont décidé de miser sur Lucas Chevalier. Mais ce dernier ne convainc pas pour le moment et son avenir semble déjà s’assombrir...

Considéré comme l’un des meilleurs gardiens de la planète, Gianluigi Donnarumma s’est vu montrer la porte de sortie au PSG. Un choix qui a suscité d’énormes débats, surtout parce que son successeur Lucas Chevalier n’est pas à la hauteur pour le moment.

Maignan est en fin de contrat Un nouveau changement pourrait déjà avoir lieu, puisque les médias italiens évoquent depuis quelques semaines un intérêt grandissant du PSG pour Mike Maignan. Il faut dire que le gardien, devenu ces dernières années un cadre de l’équipe de France, est en fin de contrat du côté de l’AC Milan. Les Parisiens ne sont pas seul sur le coup, puisque Chelsea et le Bayern Munich souhaiteraient également s’attacher ses services.