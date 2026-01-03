Paris FC : C'est la panique pour ce gros transfert !

Amadou Diawara

Ancien pensionnaire du Stade de Reims, Marshall Munetsi pourrait faire son retour en Ligue 1 lors de ce mercato hivernal. En effet, le Paris FC verrait d'un bon oeil l'idée d'enrôler le milieu de terrain de Wolverhampton. Toutefois, le FC Nantes serait également sur les traces de Marshall Munetsi.

Ce jeudi, le mercato hivernal a ouvert officiellement ses portes. Classé 14ème en Ligue 1, le Paris FC souhaiterait recruter massivement pour assurer son maintien cette saison.

Mercato : Le Paris FC veut s'offrir Munetsi Comme révélé par L'Equipe, la direction du Paris FC aimerait s'attacher les services de quatre ou cinq nouveaux joueurs, notamment un buteur, un milieu costaud et deux latéraux. Dans l'entrejeu, le club présidé par Pierre Ferracci aurait identifié le profil de Marshall Munetsi.