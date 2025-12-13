Zidane de retour au Real Madrid, la vérité éclate !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que l’avenir de Xabi Alonso semble plus que jamais menacé, Zinedine Zidane a été cité comme un des entraîneurs pistés par le Real Madrid pour le remplacer. Le technicien français était en plus au Bernabéu mercredi pour assister à la réception de Manchester City, mais, selon le journaliste Fabrizio Romano, un retour sur le banc madrilène n’est pas d’actualité.

Battu par le Celta Vigo (0-2) le week-end dernier, le Real Madrid a enchaîné avec une nouvelle défaite mercredi lors de la réception de Manchester City (1-2) en Ligue des champions. Déjà annoncé sur la sellette, Xabi Alonso est encore plus sous pression, alors que les Merengue sont opposés à Alavés ce dimanche soir.

«Zidane n'a entamé aucune discussion avec le Real Madrid concernant le remplacement de Xabi Alonso» Des potentiels remplaçants ont déjà été mentionnés, notamment Zinedine Zidane, mais d’après les informations de Fabrizio Romano, un retour au Real Madrid n’a pas été discuté entre les deux parties. « Zidane entretient d'excellentes relations avec tout le monde au Real Madrid, Florentino Pérez, le président, et tous les autres. Mais d'après ce que j'ai compris, à ce jour, il n'y a rien de vraiment concret. Zinedine Zidane n'a entamé aucune discussion avec le Real Madrid concernant le remplacement de Xabi Alonso », a déclaré le journaliste dans une vidéo diffusée sur sa chaîne YouTube.