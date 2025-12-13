Mercato : Le PSG snobé, c'est confirmé !

Axel Cornic

Assez calme cet été, le Paris Saint-Germain semble déjà penser à ses prochaines recrues, avec un point important mis sur les internationaux français. Ainsi, deux pistes se détachent avec Ibrahima Konaté de Liverpool mais surtout Dayot Upamecano, dont le contrat qui le lie au Bayern Munich se termine en juin prochain.

Ça pourrait bien bouger du côté de Paris. Pas vraiment cet hiver, puisqu’à en croire les dernières indiscrétions aucun recrutement ne serait au programme, mais plutôt pour l’été prochain. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les objectifs du PSG sont très ambitieux.

Le PSG veut Upamecano On retrouve en effet plusieurs joueurs de l’équipe de France de Didier Deschamps, notamment au poste de défenseur central. Au sein du PSG on aimerait notamment recruter Dayot Upamecano, devenu incontournable depuis quelques saisons du côté du Bayern Munich, où il est pourtant en fin de contrat.