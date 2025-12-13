«Je ne voulais pas» : Une star balance tout sur son transfert au PSG !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Recruté en 2012 au PSG, Thiago Silva a connu une véritable histoire d'amour avec le club de la capitale. A son départ en 2020, le Brésilien a fini avec 315 matches au compteur, une grande longévité. Le défenseur central de 41 ans révèle toutefois que ce n'était pas vraiment dans ses plans à la base mais il y a été un peu contraint.

Passé par le Milan AC entre 2009 et 2012, Thiago Silva pensait y rester encore un peu. Le Brésilien raconte que l'opportunité de signer au PSG s'est présentée durant l'été et son club a été obligé de le vendre. Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'il a fini par signer à Paris même si Thiago Silva a été agréablement surpris par l'accueil réservé.

Le PSG force pour recruter Thiago Silva En 2012, au début de l'ère QSI, le PSG cherche à attirer de très bons joueurs dans son effectif et le club a pu s'appuyer sur le talent de Thiago Silva pendant de nombreuses années. Mais ce n'était pas gagné au début comme le Brésilien était attaché au Milan AC. « Pour être honnête, je n'avais jamais imaginé jouer en France ou même au Paris-SG. Quand j'étais à l'AC Milan, il n'était pas question d'un départ. En juin 2012, Nesta, Pirlo, Gattuso font leurs adieux à San Siro. Pas moi. Je reste et je suis très content. Mais, lors du rassemblement de la sélection olympique, pour les JO de Londres, le PSG fait le forcing » raconte Silva pour France Football.