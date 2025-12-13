Transfert à 26M€ : L'OM refuse de payer, il balance !

Alexis Brunet

Avec Medhi Benatia à sa tête, l’OM était très intéressé lors du dernier mercato estival par Bilal El Khannouss. Le milieu offensif marocain a finalement décidé de rejoindre Stuttgart, mais il aurait pu en être autrement. En effet, le joueur de 21 ans disposait de nombreux intérêts, mais finalement aucune équipe n’a souhaité payer sa clause libératoire de 26M€.

Avec Nayef Aguerd, l’OM aurait pu mettre la main sur un autre Marocain lors du dernier mercato estival. En effet, Medhi Benatia pistait le joueur de Leicester Bilal El Khannouss, mais le transfert n’a pas pu se concrétiser. Le milieu offensif de 21 ans a toutefois quitté l’Angleterre car il s’est engagé avec Stuttgart en Bundesliga.

« J’ai été en contact avec pas mal de clubs » Outre l’OM et Stuttgart, de nombreuses autres formations étaient intéressées par les services de Bilal El Khannouss. Le milieu offensif a notamment confié à Foot Mercato qu’il aurait pu rester en Premier League. « Bien sûr, la Premier League a été ma priorité pour le dernier mercato. J’ai été en contact avec pas mal de clubs, j’ai même été en négociations avancées avec certains clubs. Mais ça n’a pas abouti. Et Stuttgart a toujours été là, donc c’était le bon moment. Je leur ai fait confiance, eux aussi, donc c’était le bon match. »