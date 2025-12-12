Signature à l’OM : Le «coup de foudre» qui a tout déclenché !  

Depuis la fin de son mandat à la tête de l'équipe de France féminine, Corinne Diacre avait quelque peu disparu de la circulation. Là voilà de nouveau au centre des projecteurs. En effet, elle a été nommé aux commandes des Marseillaises, l'équipe de féminine de l'OM. Un challenge parfait pour relancer sa carrière et pour cela, Corinne Diacre a fait appel à l'appel Christophe Hutteau, avec qui ça a tout de suite matché.
Le 6 octobre dernier, l’OM officialisait la nomination de Corinne Diacre sur le banc des Marseillaises. Alors qu'on l’avait quitté suite à la fin de son aventure avec les Bleues, là voilà de retour au premier plan. Pour cela, Diacre n'a pas hésité à faire appel à un nouvel agent : Christophe Hutteau. Ce dernier a d’ailleurs raconté le coup de fil qui a tout changé et au cours duquel ça a été le « coup de foudre ».
« Ça a fait tilt tout de suite »
« Je ne savais pas qui m’appelait, mais c'était une bonne surprise. Elle me dit : « J’ai eu beaucoup d’informations te concernant, et manifestement, on partage les mêmes valeurs ». Entre nous, ça a fait tilt tout de suite », a confié dans un premier temps Christophe Hutteau dans des propos accordés à La Montagne.
« J’ai découvert une très belle personne »
Toujours à propos du début de sa collaboration avec Corinne Diacre, l'agent a ensuite ajouté : « Ça a été un coup de foudre pour moi. J’ai découvert une très belle personne. C’est rare dans notre milieu d’avoir affaire à des gens qui sont sensés, équilibrés, respectueux. Qui ont des valeurs importantes ».