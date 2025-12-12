Signature à l’OM : Le «coup de foudre» qui a tout déclenché !  

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Depuis la fin de son mandat à la tête de l'équipe de France féminine, Corinne Diacre avait quelque peu disparu de la circulation. Là voilà de nouveau au centre des projecteurs. En effet, elle a été nommé aux commandes des Marseillaises, l'équipe de féminine de l'OM. Un challenge parfait pour relancer sa carrière et pour cela, Corinne Diacre a fait appel à l'appel Christophe Hutteau, avec qui ça a tout de suite matché.

Le 6 octobre dernier, l’OM officialisait la nomination de Corinne Diacre sur le banc des Marseillaises. Alors qu'on l’avait quitté suite à la fin de son aventure avec les Bleues, là voilà de retour au premier plan. Pour cela, Diacre n'a pas hésité à faire appel à un nouvel agent : Christophe Hutteau. Ce dernier a d’ailleurs raconté le coup de fil qui a tout changé et au cours duquel ça a été le « coup de foudre ».

« Ça a fait tilt tout de suite » « Je ne savais pas qui m’appelait, mais c'était une bonne surprise. Elle me dit : « J’ai eu beaucoup d’informations te concernant, et manifestement, on partage les mêmes valeurs ». Entre nous, ça a fait tilt tout de suite », a confié dans un premier temps Christophe Hutteau dans des propos accordés à La Montagne.