Lucas Chevalier - Départ du PSG : Luis Enrique vend la mèche ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Barré par le recrutement de Lucas Chevalier l'été dernier, Matvey Safonov a dû se contenter du banc de touche jusqu'à la blessure du gardien français. Et alors que le portier russe est annoncé avec insistance sur le départ, Luis Enrique a clairement laissé entendre qu'il comptait sur lui et pourrait donc relancer le feuilleton Safonov au PSG.

Matvey Safonov et le PSG, stop ou encore ? Le gardien russe doit se contenter de miettes depuis l'arrivée de Lucas Chevalier dans la capitale, et seule la blessure de l'ancien Lillois à Monaco a permis au gardien russe d'obtenir du temps ces derniers jours face à Rennes (5-0) et l'Athletic Bilbao (0-0). D'ailleurs, selon les récentes révélations de Sov Sport, un départ serait plus que jamais à l'ordre du jour au PSG pour Safonov... Mais Luis Enrique le laissera-t-il partir ?

« Très content de savoir qu'on a trois top gardiens » Interrogé en conférence de presse ce vendredi, l'entraîneur du PSG a souligné toute l'importance de Matvey Safonov dans son effectif : « Lucas (Chevalier) a eu cette petite blessure, il est de retour, il s'est entrainé comme d'habitude, aujourd'hui. Dans cette situation, on a pu voir un autre joueur qui n'avait pas joué depuis le début de saison. Safonov a montré son niveau et on est très content de voir les joueurs prêts tout le temps. Il a montré son professionnalisme et sa personnalité. Je suis très content de savoir qu'on a trois top gardiens », indique Luis Enrique, qui pourrait donc fermer la porte à Safonov cet hiver.