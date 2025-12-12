OM - Barcelone : Le transfert d’une star en préparation ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Bien qu’il soit un des meilleurs attaquants de Ligue 1 depuis son arrivée à l’été 2024, les performances de Mason Greenwood avec l’OM ne devraient pas lui rouvrir les portes de la Premier League. À l’heure actuelle, un départ en Espagne serait le plus probable pour l'ailier 24 ans, au FC Barcelone ou à l’Atlético Madrid.

Accusé de violence conjugale par sa compagne en 2022, Mason Greenwood n’a pas été pardonné en Angleterre, où un retour semble toujours peu probable. Si Tottenham et West Ham auraient été intéressés par le joueur de l’OM, TEAMtalk indique que les deux formations de Premier League ne devraient pas essayer de le rapatrier.

Le Barça apprécie Mason Greenwood Ce qui s’explique par les réactions négatives que provoquerait un retour de Mason Greenwood en Angleterre. Selon TEAMtalk, un transfert du joueur de l'OM serait toujours une possibilité, mais plutôt vers la Liga, où l’Atlético Madrid et le FC Barcelone s’intéresseraient à lui.