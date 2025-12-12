OM - Barcelone : Le transfert d’une star en préparation ?

Bien qu’il soit un des meilleurs attaquants de Ligue 1 depuis son arrivée à l’été 2024, les performances de Mason Greenwood avec l’OM ne devraient pas lui rouvrir les portes de la Premier League. À l’heure actuelle, un départ en Espagne serait le plus probable pour l'ailier 24 ans, au FC Barcelone ou à l’Atlético Madrid.
Accusé de violence conjugale par sa compagne en 2022, Mason Greenwood n’a pas été pardonné en Angleterre, où un retour semble toujours peu probable. Si Tottenham et West Ham auraient été intéressés par le joueur de l’OM, TEAMtalk indique que les deux formations de Premier League ne devraient pas essayer de le rapatrier.
Le Barça apprécie Mason Greenwood
Ce qui s’explique par les réactions négatives que provoquerait un retour de Mason Greenwood en Angleterre. Selon TEAMtalk, un transfert du joueur de l'OM serait toujours une possibilité, mais plutôt vers la Liga, où l’Atlético Madrid et le FC Barcelone s’intéresseraient à lui.
« Le Barça pourrait finir par recruter deux des attaquants les plus en vue d'Europe »
En octobre dernier déjà, la presse anglaise évoquait un intérêt des Blaugrana pour l’attaquant de l’OM, sous contrat jusqu’en juin 2029. Des recruteurs du FC Barcelone auraient été présents en tribune lors du quadruplé de Mason Greenwood face au Havre (6-2) et ils auraient été impressionnés. « Le Barça pourrait finir par recruter deux des attaquants les plus en vue d'Europe à un prix avantageux », confiait alors une source au Sun.