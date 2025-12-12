Le PSG plombé par un gros salaire ?

Dans l’optique du prochain mercato estival, le PSG serait toujours intéressé par une arrivée de Dayot Upamecano. Alors qu’il est entré dans sa dernière année de contrat, l’international français n’a pas encore prolongé avec le Bayern Munich. La tendance est tout de même à ce qu’il reste en Bavière, avec un joli salaire à la clé.
À l’instar de son coéquipier en équipe de France Ibrahima Konaté (26 ans, Liverpool), Dayot Upamecano peut quitter le Bayern Munich libre à la fin de la saison. Sous contrat jusqu’en juin 2026, le défenseur âgé de 27 ans n’a pas encore prolongé, une situation dont aimerait profiter le PSG.
Le Bayern passe à l’action pour Upamecano
Ce que confirme Christian Falk, indiquant que le club de la capitale serait toujours intéressé par une arrivée libre de Dayot Upamecano l’été prochain, comme le Real Madrid. Toutefois, bien qu'aucune décision n'ait été prise pour le moment, le Bayern Munich se veut optimiste dans ce dossier et a déjà fait une offre de prolongation à l’international français (35 sélections).
Un salaire de 20M€ par an pour Upamecano
Selon Christian Falk, Dayot Upamecano pourrait gagner 20M€ bruts par saison s’il accepte la prolongation du club allemand. Comme indiqué par Le 10 Sport, c’est la direction que prend ce dossier et l’ancien joueur du RB Leipzig devrait poursuivre avec le Bayern Munich, qu’il a rejoint à l’été 2021.