Le PSG plombé par un gros salaire ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Dans l’optique du prochain mercato estival, le PSG serait toujours intéressé par une arrivée de Dayot Upamecano. Alors qu’il est entré dans sa dernière année de contrat, l’international français n’a pas encore prolongé avec le Bayern Munich. La tendance est tout de même à ce qu’il reste en Bavière, avec un joli salaire à la clé.

À l’instar de son coéquipier en équipe de France Ibrahima Konaté (26 ans, Liverpool), Dayot Upamecano peut quitter le Bayern Munich libre à la fin de la saison. Sous contrat jusqu’en juin 2026, le défenseur âgé de 27 ans n’a pas encore prolongé, une situation dont aimerait profiter le PSG.

Le Bayern passe à l’action pour Upamecano Ce que confirme Christian Falk, indiquant que le club de la capitale serait toujours intéressé par une arrivée libre de Dayot Upamecano l’été prochain, comme le Real Madrid. Toutefois, bien qu'aucune décision n'ait été prise pour le moment, le Bayern Munich se veut optimiste dans ce dossier et a déjà fait une offre de prolongation à l’international français (35 sélections).