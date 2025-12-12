OM - Transfert d'un champion du Monde : Le gros coup signé De Zerbi

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

S’il est une grosse satisfaction depuis son arrivée à l’été 2024, Geronimo Rulli traverse une période difficile. Le champion du monde 2022 a commis des erreurs qui ont coûté des points à son équipe sur les dernières rencontres, mais reste sur une parade très importante en fin de match contre l’Union Saint-Gilloise. À l’origine de sa venue à l’OM, Roberto De Zerbi est persuadé que cela lui permettra de sortir de sa mauvaise passe.

Déjà fautif contre Toulouse (2-2) et le LOSC (1-0), Geronimo Rulli a bien failli de nouveau coûter des points à son équipe mercredi face à l’Union Saint-Gilloise (2-3). Par sa sortie ratée sur le deuxième but d’Anan Khalaili, mais aussi en fin de match sur la grosse occasion de Promise David que le gardien de l’OM a réussi à arrêter.

« J’ai eu un peu de chance » « J’ai eu un peu de chance sur une action, je voulais sortir sur un centre, mais ce n’était pas possible. Quand je me suis retourné, il y avait l’attaquant seul », a avoué Geronimo Rulli après la rencontre. « Heureusement, ça s’est bien terminé. Je suis très heureux d’aider mes coéquipiers, et je dois continuer à travailler. »