OM - Transfert d'un champion du Monde : Le gros coup signé De Zerbi

S’il est une grosse satisfaction depuis son arrivée à l’été 2024, Geronimo Rulli traverse une période difficile. Le champion du monde 2022 a commis des erreurs qui ont coûté des points à son équipe sur les dernières rencontres, mais reste sur une parade très importante en fin de match contre l’Union Saint-Gilloise. À l’origine de sa venue à l’OM, Roberto De Zerbi est persuadé que cela lui permettra de sortir de sa mauvaise passe.
Déjà fautif contre Toulouse (2-2) et le LOSC (1-0), Geronimo Rulli a bien failli de nouveau coûter des points à son équipe mercredi face à l’Union Saint-Gilloise (2-3). Par sa sortie ratée sur le deuxième but d’Anan Khalaili, mais aussi en fin de match sur la grosse occasion de Promise David que le gardien de l’OM a réussi à arrêter.
« J’ai eu un peu de chance »
« J’ai eu un peu de chance sur une action, je voulais sortir sur un centre, mais ce n’était pas possible. Quand je me suis retourné, il y avait l’attaquant seul », a avoué Geronimo Rulli après la rencontre. « Heureusement, ça s’est bien terminé. Je suis très heureux d’aider mes coéquipiers, et je dois continuer à travailler. »
De Zerbi confiant pour Rulli
Tout est bien qui finit bien pour l’OM, mais les Olympiens auraient bien besoin de retrouver le champion du monde 2022 à son meilleur niveau. Comme indiqué par La Provence, Roberto De Zerbi n’est pas vraiment inquiet à son sujet. À l’origine de son arrivée à l’été 2024, le technicien italien le tient en haute estime et est persuadé qu’il réussira à sortir de sa mauvaise passe. Peut-être grâce à cette parade très importante en fin de match contre l'Union Saint-Gilloise ?