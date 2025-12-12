Transfert XXL au PSG : Il répond enfin aux rumeurs !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui à l’Atlético de Madrid, Julian Alvarez a suscité de nombreuses rumeurs au cours des dernières semaines. En effet, l’attaquant argentin a notamment été annoncé dans le viseur du PSG et du FC Barcelone. En réponse à cela, la direction des Colchoneros avait fermé la porte à double tour. Mais qu’en pense Julian Alvarez ? Le joueur de Diego Simeone a pris la parole.

Malgré un secteur offensif déjà bien étoffé, le PSG pourrait encore chercher à la renforcer. Ainsi, dernièrement, il a notamment été annoncé que le club de la capitale serait sur les traces de Julian Alvarez. Il en serait également de même pour le FC Barcelone, très intéressé par le buteur de l’Atlético de Madrid. Mais voilà que du côté des Colchoneros, il n’est pas question de se séparer de Julian Alvarez et on l’a répété à plusieurs reprises.

« J'essaie de ne pas trop y prêter attention » L’avenir de Julian Alvarez fait beaucoup parler, mais jusqu’à présent, on n’avait pas entendu le principal intéressé. C’est désormais chose faite. Dans un entretien accordé à Marca, l’attaquant argentin a répondu aux rumeurs à propos de son avenir, confiant : « Est-ce que ça me dérange ? Ça ne me dérange pas. J'essaie de ne pas trop y prêter attention, mais je sais ce qui se dit. On en parle partout sur les réseaux sociaux ».