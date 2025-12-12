Surprise totale sur le mercato : Le PSG prépare une folie !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Avec Luis Campos à la tête de son recrutement, le PSG cherche à se renforcer par l’intermédiaire de jeunes joueurs prometteurs. Si le club parisien a souvent sondé le marché français ou portugais, il semblerait que Paris soit désormais très attentifs au marché allemand, où trois cracks sont désormais suivis par les champions d’Europe en titre.

Le PSG très actif sur le mercato hivernal ? Possible. Une chose est certaine, le club parisien souhaite toujours poursuivre sur sa lancée, en recrutant les jeunes joueurs les plus prometteurs du monde. Si, au cours des dernières années, Paris et Luis Campos se sont notamment focalisés sur la Ligue 1 et sur le marché portugais au niveau du recrutement, cela pourrait changer.

Le PSG en pince pour le marché allemand Et pour cause, au cours des derniers mois, le PSG semble avancer ses pions en Allemagne. Pays au sein duquel les jeunes talents sont lancés plutôt rapidement, l’Allemagne et plus particulièrement la Bundesliga voit éclore plusieurs cracks depuis le début de saison. Ces dernières semaines, la presse allemande a d’ailleurs révélé l’intérêt du PSG pour trois jeunes extrêmement talentueux.