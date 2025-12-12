Surprise totale sur le mercato : Le PSG prépare une folie !

Avec Luis Campos à la tête de son recrutement, le PSG cherche à se renforcer par l’intermédiaire de jeunes joueurs prometteurs. Si le club parisien a souvent sondé le marché français ou portugais, il semblerait que Paris soit désormais très attentifs au marché allemand, où trois cracks sont désormais suivis par les champions d’Europe en titre.
Le PSG très actif sur le mercato hivernal ? Possible. Une chose est certaine, le club parisien souhaite toujours poursuivre sur sa lancée, en recrutant les jeunes joueurs les plus prometteurs du monde. Si, au cours des dernières années, Paris et Luis Campos se sont notamment focalisés sur la Ligue 1 et sur le marché portugais au niveau du recrutement, cela pourrait changer.
Le PSG en pince pour le marché allemand
Et pour cause, au cours des derniers mois, le PSG semble avancer ses pions en Allemagne. Pays au sein duquel les jeunes talents sont lancés plutôt rapidement, l’Allemagne et plus particulièrement la Bundesliga voit éclore plusieurs cracks depuis le début de saison. Ces dernières semaines, la presse allemande a d’ailleurs révélé l’intérêt du PSG pour trois jeunes extrêmement talentueux.
Trois cracks sont suivis
Attaquant prolifique de Cologne cette saison, Said El Mala (2006) plairait ainsi au club français, tout comme Kennet Eichhorn, véritable pépite du Hertha Berlin né en 2009. Enfin, BILD révèle ce jeudi que le PSG en pince pour Johan Manzambi, milieu de terrain complet de 20 ans évoluant du côté de Fribourg. Affaire à suivre de très près...