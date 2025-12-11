Officiel - Transfert au PSG : L’entraîneur l’appelle, c’est signé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Pendant un temps, il semblait qu’Eric Garcia pouvait déposer ses valises au PSG qui se serait penché sur son cas en raison de multiples blessures constatées dans le groupe de Luis Enrique dernièrement. Cependant, le train Garcia a quitté le quai avec une prolongation au FC Barcelone pour l’international espagnol de 24 ans.

Ces dernières semaines, le PSG a enregistré plusieurs plaisirs dans divers secteurs du jeu. En défense centrale, Marquinhos, Nuno Mendes ou encore Achraf Hakimi ont contracté des blessures tour à tour. Ce qui aurait incité Luis Enrique à se pencher sur la question d’une éventuelle recrue en défense, polyvalente, afin de pouvoir éteindre plusieurs feux au Paris Saint-Germain.

«À un moment donné, j'ai pensé que le mieux était de partir» Le nom d’Eric Garcia a été cité dans les médias dont L’Equipe en marge du prochain mercato. Toutefois, il n’en sera rien. Et ce, à cause de sa prolongation de contrat au FC Barcelone jusqu’en 2031 officialisée ce jeudi 11 décembre. « C'est le rêve de tout joueur. Je suis très heureux, c'est ce dont j'ai toujours rêvé et cela se réalise. À un moment donné, j'ai pensé que le mieux était de partir pour avoir plus de régularité et revenir plus fort. C'est facile à dire maintenant, mais je pense que c'était la bonne décision, et je suis heureux de rester ici encore plusieurs années ».