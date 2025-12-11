Officiel - Transfert au PSG : L’entraîneur l’appelle, c’est signé !

Pendant un temps, il semblait qu’Eric Garcia pouvait déposer ses valises au PSG qui se serait penché sur son cas en raison de multiples blessures constatées dans le groupe de Luis Enrique dernièrement. Cependant, le train Garcia a quitté le quai avec une prolongation au FC Barcelone pour l’international espagnol de 24 ans.
Ces dernières semaines, le PSG a enregistré plusieurs plaisirs dans divers secteurs du jeu. En défense centrale, Marquinhos, Nuno Mendes ou encore Achraf Hakimi ont contracté des blessures tour à tour. Ce qui aurait incité Luis Enrique à se pencher sur la question d’une éventuelle recrue en défense, polyvalente, afin de pouvoir éteindre plusieurs feux au Paris Saint-Germain.
«À un moment donné, j'ai pensé que le mieux était de partir»
Le nom d’Eric Garcia a été cité dans les médias dont L’Equipe en marge du prochain mercato. Toutefois, il n’en sera rien. Et ce, à cause de sa prolongation de contrat au FC Barcelone jusqu’en 2031 officialisée ce jeudi 11 décembre. « C'est le rêve de tout joueur. Je suis très heureux, c'est ce dont j'ai toujours rêvé et cela se réalise. À un moment donné, j'ai pensé que le mieux était de partir pour avoir plus de régularité et revenir plus fort. C'est facile à dire maintenant, mais je pense que c'était la bonne décision, et je suis heureux de rester ici encore plusieurs années ».
«J'ai eu une conversation avec Flick et il m'a clairement expliqué les choses»
Pendant sa cérémonie de prolongation de contrat, l’enfant de Barcelone passé par Manchester City ainsi que Gérone en prêt est comblé en Catalogne et ne pense ni au PSG ni à tout autre club. Une discussion avec son entraîneur Hans-Dieter Flick l’a conforté dans sa décision avant d’apposer sa signature sur un nouveau contrat au Barça. « Mon objectif est de continuer à progresser, j'ai 24 ans. Je peux encore m'améliorer individuellement et collectivement ; nous sommes une équipe très jeune, mais nous réalisons déjà des choses très importantes et nous espérons connaître plusieurs années couronnées de succès. J'ai eu une conversation avec Flick et il m'a clairement expliqué les choses, cela se voit sur le terrain, et c'est très important au moment de prendre une décision ».