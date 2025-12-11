Mohamed Salah - PSG : Nouvelle bombe dans la presse anglaise !

La fin d’une histoire entamée à l’été 2017 ? Mohamed Salah aurait pu plier bagage en tant qu’agent libre l’été dernier, mais a finalement prolongé son contrat à Liverpool où il est devenu iconique. The « Egyptian King » a de par ses déclarations assassines dans la presse rompu son lien avec les Reds. Dans le cadre de sa succession, le champion d’Angleterre regarde du côté du PSG comme le10sport.com vous le confiait la semaine dernière.
Mohamed Salah a été écarté par Liverpool lors de son voyage à Milan en Ligue des champions mardi soir face à l’Inter (1-0). La faute à son règlement de comptes face aux médias le week-end dernier lorsque la star égyptienne accusait le club de l’avoir jeté en pâture, le tout en annonçant publiquement la fin de toute relation avec son entraîneur Arne Slot. Avec l’arrivée du mercato hivernal, un départ de la légende des Reds vers l’Arabie saoudite devient de plus en plus plausible.
«Liverpool a déjà commencé à travailler en coulisses pour remplacer Salah»
Et il se trouve que le 4ème du Ballon d’or 2025 pourrait être remplacé par une piste déjà activée à la dernière intersaison par le comité directeur de Liverpool : Bradley Barcola. Le journaliste Mark Brus a rédigé un article sur le site CaughtOffside par le biais duquel il annonce déjà la fin de l’aventure de Mohamed Salah et ce qu’il en est de sa succession dans les bureaux des décideurs sur les bords de la Mersey. « Liverpool a déjà commencé à travailler en coulisses pour remplacer Salah ».
«Un joueur qu'ils apprécient beaucoup et qu'ils suivent de près depuis un certain temps est Bradley Barcola»
Un temps annoncé comme éventuel recrutement pour le PSG au fil de la saison dernière, Mohamed Salah pourrait finalement être remplacé par un joueur évoluant au Paris Saint-Germain en la personne de Bradley Barcola. « Un joueur qu'ils apprécient beaucoup et qu'ils suivent de près depuis un certain temps est Bradley Barcola. ». De quoi confirmer les informations exclusives du 10sport.com datant du 6 décembre dernier.