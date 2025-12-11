Mohamed Salah - PSG : Nouvelle bombe dans la presse anglaise !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

La fin d’une histoire entamée à l’été 2017 ? Mohamed Salah aurait pu plier bagage en tant qu’agent libre l’été dernier, mais a finalement prolongé son contrat à Liverpool où il est devenu iconique. The « Egyptian King » a de par ses déclarations assassines dans la presse rompu son lien avec les Reds. Dans le cadre de sa succession, le champion d’Angleterre regarde du côté du PSG comme le10sport.com vous le confiait la semaine dernière.

Mohamed Salah a été écarté par Liverpool lors de son voyage à Milan en Ligue des champions mardi soir face à l’Inter (1-0). La faute à son règlement de comptes face aux médias le week-end dernier lorsque la star égyptienne accusait le club de l’avoir jeté en pâture, le tout en annonçant publiquement la fin de toute relation avec son entraîneur Arne Slot. Avec l’arrivée du mercato hivernal, un départ de la légende des Reds vers l’Arabie saoudite devient de plus en plus plausible.

«Liverpool a déjà commencé à travailler en coulisses pour remplacer Salah» Et il se trouve que le 4ème du Ballon d’or 2025 pourrait être remplacé par une piste déjà activée à la dernière intersaison par le comité directeur de Liverpool : Bradley Barcola. Le journaliste Mark Brus a rédigé un article sur le site CaughtOffside par le biais duquel il annonce déjà la fin de l’aventure de Mohamed Salah et ce qu’il en est de sa succession dans les bureaux des décideurs sur les bords de la Mersey. « Liverpool a déjà commencé à travailler en coulisses pour remplacer Salah ».