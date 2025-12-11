Transfert au PSG : Ce phénomène lâche sa réponse !

Amadou Diawara

Pour renforcer son milieu de terrain, le PSG serait emballé par l'idée de recruter Ayyoub Bouaddi en 2026. Alors que le crack de 18 ans vient de prolonger au LOSC, le club de la capitale sait déjà qu'il n'aura aucune chance de s'attacher ses services cet hiver. En revanche, Ayyoub Bouaddi ne ferme pas la porte à un départ de Lille cet été.

Très performant sous les couleurs du LOSC ces derniers mois, Ayyoub Bouaddi a alarmé la direction du PSG. En effet, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi aimerait finaliser le transfert du crack de 18 ans dès cet hiver. Toutefois, Ayyoub Bouaddi vient de prolonger avec les Dogues jusqu'au 30 juin 2029.

PSG : Bouaddi ouvre la porte à un transfert cet été Alors qu'il vient de rempiler, Ayyoub Bouaddi ne va pas quitter le LOSC au mois de janvier. En revanche, le milieu de terrain français n'exclut pas l'idée de changer d'air lors du prochain mercato estival.