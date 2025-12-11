Transfert au PSG : Ce phénomène lâche sa réponse !

Pour renforcer son milieu de terrain, le PSG serait emballé par l'idée de recruter Ayyoub Bouaddi en 2026. Alors que le crack de 18 ans vient de prolonger au LOSC, le club de la capitale sait déjà qu'il n'aura aucune chance de s'attacher ses services cet hiver. En revanche, Ayyoub Bouaddi ne ferme pas la porte à un départ de Lille cet été.
Très performant sous les couleurs du LOSC ces derniers mois, Ayyoub Bouaddi a alarmé la direction du PSG. En effet, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi aimerait finaliser le transfert du crack de 18 ans dès cet hiver. Toutefois, Ayyoub Bouaddi vient de prolonger avec les Dogues jusqu'au 30 juin 2029.
PSG : Bouaddi ouvre la porte à un transfert cet été
Alors qu'il vient de rempiler, Ayyoub Bouaddi ne va pas quitter le LOSC au mois de janvier. En revanche, le milieu de terrain français n'exclut pas l'idée de changer d'air lors du prochain mercato estival.
«Tout est possible»
« Comment faites-vous pour gérer les sollicitations des grands clubs autour de vous, sans avoir d'agent ? Je ne suis pas sur les réseaux sociaux et j'ai un bon cocon avec le club, le président, le coach, je suis protégé aussi au niveau de ma famille, j'ai la tête hors de ça. Je peux avoir des petits échos, mais honnêtement, je n'y prête pas vraiment attention. Le peu qui m'atteint ne me touche pas. Un départ est totalement exclu cet hiver, mais est-il possible de vous voir rester au LOSC la saison prochaine ? Écoutez, j'ai prolongé jusqu'en 2029 et l'année prochaine, c'est encore loin, je suis focalisé sur cette saison où on peut aller chercher quelque chose. Mais comme j'en ai parlé avec le président, en fin de saison, il y aura un choix qui va se faire et tout est possible. On ne sait pas ce qui va se passer », a avoué Ayyoub Bouaddi, actuel numéro 32 du LOSC, lors d'un entretien accordé à L'Equipe.