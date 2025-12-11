Riolo dit stop : L’offre qui va faire parler au PSG !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A quelques semaines de l’ouverture du mercato hivernal, l’heure est à la préparation du côté du Campus PSG. Car en conférence de presse mercredi, Luis Enrique a validé l’hypothèse du recrutement. De quoi donner des idées à Daniel Riolo dans le secteur offensif avec une mise à l’écart de Bradley Barcola pour faire de la place à Ademola Lookman.

Pour son déplacement au Pays Basque dans le cadre de son opposition face à l’Athletic Bilbao pour le compte de la 6ème journée de saison régulière de Ligue des champions, le PSG s’est montré maladroit face à Unai Simon. Le gardien de La Roja et de l’équipe d’Ernesto Valverde a été une véritable muraille et a même empoché le titre de MVP du match.

Luis Enrique valide l’idée du recrutement pour le mercato De passage en conférence de presse dans la foulée de ce score nul et vierge à Bilbao, Luis Enrique ne s’en est pas caché. L’ajout de sang neuf à l’occasion du mercato hivernal n’est pas une idée totalement à écarter dans son esprit. « Vous êtes motivés par le mercato, toujours ! Bien sûr, nous sommes ouverts à tout. Ouverts à recruter ou avoir quelques possibilités ».