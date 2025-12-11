Riolo dit stop : L’offre qui va faire parler au PSG !

A quelques semaines de l’ouverture du mercato hivernal, l’heure est à la préparation du côté du Campus PSG. Car en conférence de presse mercredi, Luis Enrique a validé l’hypothèse du recrutement. De quoi donner des idées à Daniel Riolo dans le secteur offensif avec une mise à l’écart de Bradley Barcola pour faire de la place à Ademola Lookman.
Pour son déplacement au Pays Basque dans le cadre de son opposition face à l’Athletic Bilbao pour le compte de la 6ème journée de saison régulière de Ligue des champions, le PSG s’est montré maladroit face à Unai Simon. Le gardien de La Roja et de l’équipe d’Ernesto Valverde a été une véritable muraille et a même empoché le titre de MVP du match.
Luis Enrique valide l’idée du recrutement pour le mercato
De passage en conférence de presse dans la foulée de ce score nul et vierge à Bilbao, Luis Enrique ne s’en est pas caché. L’ajout de sang neuf à l’occasion du mercato hivernal n’est pas une idée totalement à écarter dans son esprit. « Vous êtes motivés par le mercato, toujours ! Bien sûr, nous sommes ouverts à tout. Ouverts à recruter ou avoir quelques possibilités ».
«Lookman pour Barcola, bien sûr que je le fais»
Daniel Riolo était à l’antenne sur RMC pour le débrief du match sur l’After Foot lorsque Luis Enrique a ouvert la porte à du mouvement sur le marché des transferts cet hiver. Du point de vue de l’éditorialiste de la radio, le remplacement de Bradley Barcola par Ademola Lookman de l’Atalanta ferait totalement sens. « Luis Enrique vient d’ouvrir la porte à des recrutements cet hiver ? A quel poste ? Peut-être qu’il sent que certains joueurs n’ont plus la dalle. Faut me donner une liste de joueurs parce que je ne vois pas où est-ce que tu pourrais trouver des bons joueurs. Pour jouer sur le côté comme ça, tu me dis demain je prends (Ademola) Lookman plutôt que Barcola, je te dis oui vas-y. Lookman pour Barcola, bien sûr que je le fais ».