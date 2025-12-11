Greenwood au PSG, il refuse de signer !

Axel Cornic

Arrivé lors du mercato estival 2024, Mason Greenwood est rapidement devenu la star de l’Olympique de Marseille, avec 35 en 56 matchs toutes compétitions confondues. Face à l'Union Saint-Gilloise en Ligue des Champions, il a encore une fois montré son importance avec un doublé qui a offert la victoire aux siens (2-3).

Après une première saison très encourageante, Mason Greenwood a confirmé son statut à l’OM. Il est de plus en plus décisif et s’attire logiquement la plupart des louanges en ce moment.

Le pari réussi de l’OM Ancien défenseur de l’OM et vainqueur de la Ligue des Champions en 1993, Éric Di Meco semble être totalement fan de la star anglaise. « Il a cette faculté de se créer les actions tout seul. Les deux buts qu'il met hier, il se les fait tout seul ! Il n'est jamais blessé et il a des stats » a-t-il expliqué sur RMC.