OM : Une grande nouvelle annoncée !

Amadou Diawara

Grâce à sa victoire sur la pelouse de l'Union Saint-Gilloise, l'OM est classé 16ème de la saison régulière en Ligue des Champions, et ce, avec neuf points en six journées. D'après les prédictions d'Opta et de Football meets data, le club emmené par Roberto De Zerbi a plus de 94% de chances de se qualifier pour le prochain tour de la C1.

Pour le compte de la sixième journée de la saison régulière en Ligue des Champions, l'OM s'est frotté à l'Union Saint-Gilloise à l'extérieur. Grâce à sa victoire (3-2) sur la pelouse du Lotto Park d'Anderlecht, le club emmené par Roberto De Zerbi conserve sa place dans le top 24 de la compétition.

Ligue des Champions : L'OM va disputer les barrages Tombeur de l'Union Saint-Gilloise, l'OM se classe à 16ème position de la saison régulière en Ligue des Champions, ayant engrangé neuf points en six journées. Grâce à ce parcours, la bande à Mason Greenwood devrait se qualifier pour le prochain tour de la compétition.