Scandale à l’OM : Il prend son téléphone et balance tout !

L’OM a retrouvé goût à la victoire après une défaite à Lille (0-1) et un nul face à Toulouse (2-2). En terres belge contre l’Union Saint-Gilloise mardi soir, l’équipe marseillaise s’est donnée de l’air dans la course à la qualification pour la phase à élimination directe de la Ligue des champions. Mais deux faits de jeu ont fait les affaires de l’Olympique de Marseille. Un scandale d’après un joueur de l’USG.

Après une victoire arrachée face à Newcastle lors de la dernière journée à l’Orange Vélodrome (2-1) grâce à un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang, l’OM est allé chercher non sans mal sa troisième victoire dans cette campagne de Ligue des champions sur le territoire belge. Sur la pelouse de l’Union Saint-Gilloise mardi soir, les hommes de Roberto De Zerbi se sont imposés grâce notamment à un doublé de Mason Greenwood qui a inscrit ses deuxième et troisième buts de la compétition.

«Le football, ce n'est pas la science, ce n'est pas une histoire de millimètres» Cependant, ce voyage en Belgique ne fut pas de tout repos pour l’OM. Menée au score, l’équipe de Roberto De Zerbi a su renverser la vapeur par le biais de réalisations de Greenwood et d’Igor Paixao. Néanmoins, après avoir réduit le score à 3 buts à 2, l’Union Saint-Gilloise a vu la VAR lui annuler deux buts marqués pour positions illicites. Une première fois à cause d’un talon qui dépassait et la seconde pour une épaule. De quoi laisser Kevin Mac Allister amer après le coup de sifflet final. « Le football, ce n'est pas la science, ce n'est pas une histoire de millimètres. Pour moi, ce n'est pas le football que j'aimais quand j'étais enfant. Mais bon, ce sont les règles et je ne peux rien y changer. C'est une question de fraction de secondes au VAR ».