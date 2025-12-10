Frayeur à l'OM : Le coup de chance qui évite un drame !

Ce mardi soir, l'OM a réussi à empocher les 3 points en Ligue des Champions en l'emportant sur le terrain de l'Union Saint-Gilloise (2-3). Pourtant, ça aurait pu être pire pour le club phocéen sans un très grand Geronimo Rulli. En fin de match, l'Argentin a réalisé un arrêt spectaculaire pour sauver la victoire des Olympiens. Une parade qui est le résultat d'un coup de chance.
Avec désormais 9 points au compteur, l'OM a fait un sérieux pas en avant vers la qualification au tour suivant de la Ligue des Champions. La victoire face à l'Union Saint-Gilloise est donc très importante pour le club phocéen. Si Marseille a pu compter sur Igor Paixao et un doublé de Mason Greenwood, il faut aussi remercier Geronimo Rulli. En effet, en fin de match, le gardien de l'OM a sauvé son équipe avec un arrêt spectaculaire.
« J’ai eu un peu de chance sur une action »
Forcément, après la rencontre, Geronimo Rulli est revenu sur cette parade décisive. Rapporté par Le Phocéen, le gardien de l'OM a alors raconté : « On doit fêter cette victoire, puis penser au match contre Monaco le week-end prochain. Après un peu de peur à la fin, tout le monde peut être heureux ce soir. J’ai eu un peu de chance sur une action : je voulais sortir sur un centre, mais ce n’était pas possible. Quand je me suis retourné, il y avait l’attaquant seul ».
« Je suis très heureux d’aider mes coéquipiers »
« Heureusement, ça s’est bien terminé. Je suis très heureux d’aider mes coéquipiers, et je dois continuer à travailler », a conclu Geronimo Rulli, chanceux donc d'avoir pu sauver l'OM sur ce coup là.