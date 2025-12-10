Frayeur à l'OM : Le coup de chance qui évite un drame !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce mardi soir, l'OM a réussi à empocher les 3 points en Ligue des Champions en l'emportant sur le terrain de l'Union Saint-Gilloise (2-3). Pourtant, ça aurait pu être pire pour le club phocéen sans un très grand Geronimo Rulli. En fin de match, l'Argentin a réalisé un arrêt spectaculaire pour sauver la victoire des Olympiens. Une parade qui est le résultat d'un coup de chance.

Avec désormais 9 points au compteur, l'OM a fait un sérieux pas en avant vers la qualification au tour suivant de la Ligue des Champions. La victoire face à l'Union Saint-Gilloise est donc très importante pour le club phocéen. Si Marseille a pu compter sur Igor Paixao et un doublé de Mason Greenwood, il faut aussi remercier Geronimo Rulli. En effet, en fin de match, le gardien de l'OM a sauvé son équipe avec un arrêt spectaculaire.

« J’ai eu un peu de chance sur une action » Forcément, après la rencontre, Geronimo Rulli est revenu sur cette parade décisive. Rapporté par Le Phocéen, le gardien de l'OM a alors raconté : « On doit fêter cette victoire, puis penser au match contre Monaco le week-end prochain. Après un peu de peur à la fin, tout le monde peut être heureux ce soir. J’ai eu un peu de chance sur une action : je voulais sortir sur un centre, mais ce n’était pas possible. Quand je me suis retourné, il y avait l’attaquant seul ».