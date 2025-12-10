Greenwood surclassé : La grande surprise à l’OM !

Axel Cornic

Après une période extrêmement délicate en Ligue 1, l’Olympique de Marseille a réussi à se relancer en Ligue des Champions avec une victoire sur l’Union Saint-Gilloise (2-3). Mais que ce fut dur pour Roberto De Zerbi et ses hommes, qui ont été sauvés par l’arbitrage vidéo en fin de rencontre.

C’est un petit miracle. Dominateur pour une bonne partie de la rencontre, l’OM a bien failli tout perdre ce mardi soir. Car l’Union Saint-Gilloise ne s’est pas vu refuser un seul, mais bien deux buts dans les quinze dernières minutes de la rencontre de Ligue des Champions qui s’est déroulée au stade Lotto Park de Bruxelles.

L’OM a eu très chaud ! Mason Greenwood a une nouvelle fois répondu présent, avec un doublé qui a pour un temps mis à l’abri l’OM. C’était sans compter sur la fougue des Belges, qui sont revenus à une seule longueur grâce à Anan Khalaili. Et ils auraient même pu arracher une victoire au bout du suspense, sans deux hors-jeux pas du tout évidents dénoncés par la VAR.