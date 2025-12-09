Aubameyang : Le coup historique à l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il comptait déjà 3 buts et 3 passes décisives en Ligue des champions cette saison, Pierre-Emerick Aubameyang a de nouveau été décisif ce mardi face à l’Union Saint-Gilloise sur le but de Mason Greenwood. L’attaquant gabonais est donc impliqué sur 7 réalisations en C1, une première pour un joueur de l’OM dans la compétition.

En déplacement sur la pelouse de l’Union Saint-Gilloise ce mardi pour le compte de la sixième journée de Ligue des champions, l’OM a rapidement été mené au score, dès la 5e minute de jeu. Mais les Olympiens ont su réagir, d’abord par l’intermédiaire d’Igor Paixao 15 minutes plus tard, avant que Mason Greenwood ne permette à son équipe de prendre l’avantage juste avant la mi-temps.

Greenwood buteur sur une passe d’Aubameyang Lancé en profondeur par Pierre-Emile Hojbjerg, l’Anglais est parti dans un raid solitaire depuis le milieu du terrain, avant de décaler Pierre-Emerick Aubameyang à l’entrée de la surface. Après un relais avec ce dernier, Mason Greenwood a réussi à contrôler, se mettre sur son pied droit et tromper Kjell Scherpen.