OM - Pierre Ménès : La grosse inquiétude...

Axel Cornic

C’est une fin d’année compliquée pour l’Olympique de Marseille, récemment défait par le LOSC et largué en Ligue 1 par le Paris Saint-Germain et le RC Lens. Et la suite pourrait être encore plus compliquée, sans une rapide réaction de la part des joueurs de Roberto De Zerbi.

La Ligue des Champions arrive peut-être au meilleur moment pour l’OM. En difficulté en Ligue 1, le club phocéen pourrait se relancer ce mardi soir face à l’Union Saint-Gilloise pour tenter de sauver les meubles. Car la défaite face au LOSC a fait très mal, avec les Marseillais qui pourraient bien se faire éjecter du podium.

Le pire OM de la saison ? Les critiques sont nombreuses depuis cette désillusion à Lille, mais toutes s’accordent pour dire que la prestation livrée par l’OM et l’une des pires depuis le début de la saison. Et évidemment, Roberto De Zerbi est le premier fautif, puisque on attend toujours de voir le football spectaculaire qui avait été promis lors de signature.