Le nouveau Xavi à l'OM, l'annonce choc !

Amadou Diawara

Transféré à l'OM lors du dernier mercato estival, Arthur Vermeeren fait le plus grand bonheur de Roberto De Zerbi ces dernières semaines. Lors de son passage à Antwerp, le crack de 20 ans faisait déjà des merveilles. Alors qu'il écœuré le FC Barcelone en décembre 2023, Marc Overmars n'a pas hésité à le comparer à Xavi et à Andres Iniesta.

Dans les dernières heures du mercato estival 2025, l'OM a officialisé la signature d'Arthur Vermeeren. En effet, le club olympien et le RB Leipzig ont conclu un prêt avec une option d'achat.

Overmars est tombé sous le charme de Vermeeren Depuis quelques semaines, Arthur Vermeeren enchaine les performances XXL sous les couleurs de l'OM, et ce, à seulement 20 ans. Alors qu'il évoluait à Antwerp, l'international belge impressionnait déjà. En effet, Arthur Vermeeren a bluffé Marc Overmars lorsque le FC Barcelone a été battu le 13 décembre 2023 (3-2).