Le nouveau Xavi à l'OM, l'annonce choc !

Transféré à l'OM lors du dernier mercato estival, Arthur Vermeeren fait le plus grand bonheur de Roberto De Zerbi ces dernières semaines. Lors de son passage à Antwerp, le crack de 20 ans faisait déjà des merveilles. Alors qu'il écœuré le FC Barcelone en décembre 2023, Marc Overmars n'a pas hésité à le comparer à Xavi et à Andres Iniesta.
Dans les dernières heures du mercato estival 2025, l'OM a officialisé la signature d'Arthur Vermeeren. En effet, le club olympien et le RB Leipzig ont conclu un prêt avec une option d'achat.
Overmars est tombé sous le charme de Vermeeren
Depuis quelques semaines, Arthur Vermeeren enchaine les performances XXL sous les couleurs de l'OM, et ce, à seulement 20 ans. Alors qu'il évoluait à Antwerp, l'international belge impressionnait déjà. En effet, Arthur Vermeeren a bluffé Marc Overmars lorsque le FC Barcelone a été battu le 13 décembre 2023 (3-2).
«La première fois que je l’ai vu, il m’a rappelé Xavi et Iniesta»
« La première fois que je l’ai vu, il m’a rappelé Xavi et Iniesta, un footballeur avec le même profil. Je n’ai aucun doute sur le fait qu’il jouera un jour au Barça », avait déclaré Marc Overmars, ancien pensionnaire du FC Barcelone. L'OM peut donc se vanter d'avoir recruté une telle pépite.