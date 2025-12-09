Ce joueur de l'OM dans une autre équipe, le changement attendu !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

S’il compte six sélections avec la Belgique, Arthur Vermerren n’a plus été appelé depuis que Rudi Garcia a été nommé sélectionneur des Diables Rouges. Pour le journaliste Vincent Miller, si le milieu de terrain de l’OM est un « grand talent du football belge », il doit encore prouver sa valeur avant de pouvoir s’installer en sélection nationale.

Prêté avec option d’achat par le RB Leipzig cette saison, après s’être révélé au Royal Antwerp et un passage à l’Atlético Madrid, Arthur Vermeeren est un joueur sur lequel l’OM compte à l’avenir. Mais le milieu de terrain âgé de 20 ans représente aussi un grand espoir pour la Belgique, où il retournera mardi à l’occasion de la rencontre de Ligue des champions entre Marseille et l’Union Saint-Gilloise.

«C’est un grand talent du football belge» « C’est un grand talent du football belge. La saison du titre de champion, il était tout jeune mais déjà l’un des moteurs de l’équipe. Ironie de l’histoire, Antwerp finira premier du championnat juste devant l’Union Saint-Gilloise », a confié Vincent Miller, journaliste pour les médias belges Sud Info et Le Soir, auprès de RMC Sport.