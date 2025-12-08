Transfert à 20M€ : Un énorme crack annoncé à l’OM !

Présent en conférence de presse ce lundi à la veille de la réception de l’OM en Ligue des champions, David Hubert s’est exprimé sur Arthur Vermeeren, prêté avec option d’achat par le RB Leipzig. L’entraîneur de l’Union Saint-Gilloise considère le milieu de terrain âgé de 20 ans comme un joueur d’avenir avec encore une « énorme marge de progression. »
Arrivé l’été dernier et peu utilisé par Roberto De Zerbi au début de la saison, Arthur Vermeeren est en train de s’imposer à l’OM. Un joueur déjà passé par le Royal Antwerp, l’Atlético Madrid et le RB Leipzig, mais âgé de seulement 20 ans et qui a encore une énorme marge de progression, selon compatriote et entraîneur de l’Union Saint-Gilloise, David Hubert, futur adversaire des Olympiens en Ligue des champions.
« Un joueur d'avenir, avec d'énormes qualités »
« C'est un joueur d'avenir, avec d'énormes qualités. Un joueur fort intelligent, avec un énorme volume de jeu. Il voit clair et vite, il exécute vite et simplement. Il doit encore prendre en expérience et dans l'impact physique. Il a une énorme marge de progression. Il a déjà eu quelques bonnes expériences, là, il continue de se développer dans un top environnement. Nous sommes heureux qu'il vous plaise. C'est de bon augure pour le football belge », a déclaré David Hubert ce lundi en conférence de presse, dans des propos relayés par La Provence.
Une option d’achat à 20M€ pour Vermeeren
Pour le moment, Arthur Vermeeren est seulement prêté par le RB Leipzig, mais l’OM a une option d’achat de 20M€ pour le conserver. « C'est en réflexion, ce n'est pas pressé, on a le temps de discuter. On a jusqu'au mois de mai, donc on a le temps. C'est 20M€ ? Oui c'est ça », déclarait Medhi Benatia la semaine dernière à propos de l’international belge (6 sélections). « L'idée est de continuer avec lui, mais si demain il arrive quelque chose, ça fait partie du football. Je ne retiens personne, mais si lui se plait et qu'il a envie de s'éclater avec une belle équipe, et bah il sera le bienvenu, parce que c'est un vrai bon joueur. »