Transfert à 20M€ : Un énorme crack annoncé à l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Présent en conférence de presse ce lundi à la veille de la réception de l’OM en Ligue des champions, David Hubert s’est exprimé sur Arthur Vermeeren, prêté avec option d’achat par le RB Leipzig. L’entraîneur de l’Union Saint-Gilloise considère le milieu de terrain âgé de 20 ans comme un joueur d’avenir avec encore une « énorme marge de progression. »

Arrivé l’été dernier et peu utilisé par Roberto De Zerbi au début de la saison, Arthur Vermeeren est en train de s’imposer à l’OM. Un joueur déjà passé par le Royal Antwerp, l’Atlético Madrid et le RB Leipzig, mais âgé de seulement 20 ans et qui a encore une énorme marge de progression, selon compatriote et entraîneur de l’Union Saint-Gilloise, David Hubert, futur adversaire des Olympiens en Ligue des champions.

« Un joueur d'avenir, avec d'énormes qualités » « C'est un joueur d'avenir, avec d'énormes qualités. Un joueur fort intelligent, avec un énorme volume de jeu. Il voit clair et vite, il exécute vite et simplement. Il doit encore prendre en expérience et dans l'impact physique. Il a une énorme marge de progression. Il a déjà eu quelques bonnes expériences, là, il continue de se développer dans un top environnement. Nous sommes heureux qu'il vous plaise. C'est de bon augure pour le football belge », a déclaré David Hubert ce lundi en conférence de presse, dans des propos relayés par La Provence.