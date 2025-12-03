Mercato : L’OM confirme un gros transfert !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par l'OM sous la forme d'un prêt assorti d'une option d'achat en provenance du RB Leipzig l'été dernier, Arthur Vermeeren est en train de s'imposer comme un élément majeur du club phocéen. Medhi Benatia fait le point sur l'avenir du jeune milieu belge, et confirme sa volonté de vouloir le conserver l'été prochain alors que l'OM dispose d'une option d'achat de 20M€ à cet effet.

En octobre dernier, Roberto De Zerbi déclarait sa flamme à Arthur Vermeeren en conférence de presse, et l'entraîneur de l'OM affichait d'ailleurs le souhait de pouvoir le conserver dans les années à venir : « C’est le présent et aussi le futur du club. On travaille pour créer également le futur, pas seulement pour aujourd’hui et demain », indiquait le coach italien, alors que Vermeeren est actuellement prêté par le RB Leipzig. Mais l'OM dispose d'une option d'achat pour le jeune milieu de terrain belge de 20 ans, une option d'achat dont Medhi Benatia a confirmé le montant mardi soir au micro de l'After Foot sur RMC Sport.

La clause à 20M€ confirmée par l'OM « C'est en réflexion, ce n'est pas pressé, on a le temps de discuter. On a jusqu'au mois de mai, donc on a le temps. C'est 20M€ ? Oui c'est ça », a indiqué le directeur sportif de l'OM, qui affiche par ailleurs son souhait de recruter définitivement Arthur Vermeeren lors du prochain mercato estival en payant ces 20M€ à Leipzig.