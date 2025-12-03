OM : Le transfert qui provoque un choc dans le vestiaire !

3ème gardien de l'OM, Théo Vermot a été recruté par le club phocéen en provenance de Fréjus Saint-Raphaël. Arrivé dans un premier temps pour renforcer l'équipe réserve, le gardien s'est aujourd'hui fait une place dans le groupe de Roberto De Zerbi. Mais voilà qu'à son arrivée, Vermot a provoqué un certain étonnement...
A 28 ans, Théo Vermot n'est clairement pas le joueur le plus connu de l'OM actuellement. Pourtant, le 3ème gardien du club phocéen s'est fait une petite place dans le groupe de Roberto De Zerbi. Un rôle auquel il n'était pas vraiment destiné. Débarqué à Marseille en 2024 en provenance de Fréjus Saint-Raphaël, Vermot arrivait pour renforcer la réserve de l'OM. Le voilà aujourd'hui avec l'équipe première.
« Je pensais que c'était un entraîneur des gardiens »
Pour L'Equipe, Kassim Abdallah s'est d'ailleurs souvenu de l'arrivée Théo Vermot dans le vestiaire de l'équipe réserve de l'OM. C'est alors qu'il a raconté son choc en voyant son nouveau coéquipier : « Quand je l'ai vu arriver, je pensais que c'était un entraîneur des gardiens tellement il faisait vieux ».
« Il a apporté de l'intensité, de la compétitivité »
Théo Vermot a donc finalement réussi à gagner sa place à l'OM. « Et pas que parce qu'il est gentil et a la banane. La base, c'est le talent. Il a apporté de l'intensité, de la compétitivité et a élevé le niveau du groupe des gardiens. Il n'a rien volé. Tant qu'on a la passion et la dalle, les choses peuvent évoluer dans le bon sens et, franchement, c'est une belle histoire qui doit donner espoir », a pu expliquer Kassim Abdallah.