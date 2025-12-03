OM : Le transfert qui provoque un choc dans le vestiaire !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

3ème gardien de l'OM, Théo Vermot a été recruté par le club phocéen en provenance de Fréjus Saint-Raphaël. Arrivé dans un premier temps pour renforcer l'équipe réserve, le gardien s'est aujourd'hui fait une place dans le groupe de Roberto De Zerbi. Mais voilà qu'à son arrivée, Vermot a provoqué un certain étonnement...

A 28 ans, Théo Vermot n'est clairement pas le joueur le plus connu de l'OM actuellement. Pourtant, le 3ème gardien du club phocéen s'est fait une petite place dans le groupe de Roberto De Zerbi. Un rôle auquel il n'était pas vraiment destiné. Débarqué à Marseille en 2024 en provenance de Fréjus Saint-Raphaël, Vermot arrivait pour renforcer la réserve de l'OM. Le voilà aujourd'hui avec l'équipe première.

« Je pensais que c'était un entraîneur des gardiens » Pour L'Equipe, Kassim Abdallah s'est d'ailleurs souvenu de l'arrivée Théo Vermot dans le vestiaire de l'équipe réserve de l'OM. C'est alors qu'il a raconté son choc en voyant son nouveau coéquipier : « Quand je l'ai vu arriver, je pensais que c'était un entraîneur des gardiens tellement il faisait vieux ».