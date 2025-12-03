Mercato - Un champion du monde à l'OM : Le coup de pouce inespéré !

Dans les derniers instants du mercato estival, l'OM a réussi à acter la venue de Benjamin Pavard, prêté par l'Inter Milan. Un deal qui était toutefois loin d'être gagné pour le club phocéen. Mais voilà que Medhi Benatia a fini par obtenir gain de cause pour le champion du monde 2018, étant bien aidé par un autre deal bouclé en parallèle.
A 29 ans, Benjamin Pavard est aujourd'hui un joueur de l'OM. En effet, lors du dernier mercato estival, le Français a quitté l'Inter Milan pour faire son grand retour en Ligue 1, lui l'ancien du LOSC. Un joli coup de la part de Medhi Benatia. Mais voilà que cette venue de Pavard à Marseille était loin d'être gagnée initialement...
« 20M€ avec un salaire démesuré »
Invité de l'After Foot ce mardi soir, Medhi Benatia a raconté les coulisses de l'arrivée de Benjamin Pavard à l'OM. Ainsi, dans un premier temps, le directeur du football marseillais a fait savoir : « Jusqu'à 10 jours de la fin du mercato on me dit que Pavard c'est qu'un transfert sec et que ça sort à 20M€ avec un salaire démesuré ».
Akanji vient en aide à l'OM !
Mais voilà que pour l'OM, ce dossier Benjamin Pavard s'est débloqué grâce à l'arrivée de Manuel Akanji à l'Inter Milan. « En parallèle, j'entends une ouverture de Manchester City pour Akanji, et je sais qu'il parle avec l'Inter, donc je me dis que ça poussera Pavard vers la sortie. Et je lance les choses avec Ausilio », a expliqué Benatia.