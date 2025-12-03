Mercato - Un champion du monde à l'OM : Le coup de pouce inespéré !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Dans les derniers instants du mercato estival, l'OM a réussi à acter la venue de Benjamin Pavard, prêté par l'Inter Milan. Un deal qui était toutefois loin d'être gagné pour le club phocéen. Mais voilà que Medhi Benatia a fini par obtenir gain de cause pour le champion du monde 2018, étant bien aidé par un autre deal bouclé en parallèle.

A 29 ans, Benjamin Pavard est aujourd'hui un joueur de l'OM. En effet, lors du dernier mercato estival, le Français a quitté l'Inter Milan pour faire son grand retour en Ligue 1, lui l'ancien du LOSC. Un joli coup de la part de Medhi Benatia. Mais voilà que cette venue de Pavard à Marseille était loin d'être gagnée initialement...

« 20M€ avec un salaire démesuré » Invité de l'After Foot ce mardi soir, Medhi Benatia a raconté les coulisses de l'arrivée de Benjamin Pavard à l'OM. Ainsi, dans un premier temps, le directeur du football marseillais a fait savoir : « Jusqu'à 10 jours de la fin du mercato on me dit que Pavard c'est qu'un transfert sec et que ça sort à 20M€ avec un salaire démesuré ».